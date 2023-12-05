В Ростове-на-Дону городской автобус маршрута № 77 снёс пожилого мужчину

От полученных травм различной степени тяжести пешеход скончался на месте дорожной аварии.Дорожное происшествие произошло в понедельник, четвёртого декабря, в Ростове-на-Дону на улице Добровольского в районе дома № 46.
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