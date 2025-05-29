Депутаты раскритиковали чиновников за медленную замену остановок в Екатеринбурге

В Екатеринбургской думе вновь подняли вопрос о замене остановок на месте снесенных киосков. Депутаты требуют провести эту работу до наступления осени и считают, что мэрия скрывает информацию о потенциальных подрядчиках.
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