Штястны – 3-й действующий игрок, забивавший за 5 клубов в плей-офф НХЛ

Пол Штястны забросил шайбу в матче с «Айлендерс» (4:3 ОТ, 2-0) и был признан третьей звездой. Форвард «Каролины» стал третьим действующим игроком, забивавшим в плей-офф НХЛ за пять разных клубов.
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