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Употребление каннабиса во время беременности может повлиять на развитие мозга ребёнка

Употребление каннабиса во время беременности может повлиять на развитие мозга ребёнка

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Mental Health, предполагает, что пренатальное употребление каннабиса может негативно сказаться на долгосрочном развитии мозга и психическом здоровье ребёнка.

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