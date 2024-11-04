Крестный ход отменен! ❗️❗️❗️❗️ В связи с погодными условиями все молебны сегодня отслужат в Соборном храме святителя Феофана Затворника.
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Крестный ход отменен! ❗️❗️❗️❗️ В связи с погодными условиями все молебны сегодня отслужат в Соборном храме святителя Феофана Затворника.