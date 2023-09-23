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На гараже в центре Новосибирска появился огромный мурал с видами села Кривощёково

На гараже в центре Новосибирска появился огромный мурал с видами села Кривощёково

Граффити нарисовал художник из Томска. Площадь изображения составляет 2 тысячи квадратных метров.Стену гаражного комплекса на Серебренниковской, 2А и 2Б украсил огромный мурал, посвящённый селу Кривощёково, когда-то стоявшему на месте Новосибирска.

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