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Билялетдинов уверен, что у Малкома и Клаудиньо нет патриотизма стать россиянами

Билялетдинов уверен, что у Малкома и Клаудиньо нет патриотизма стать россиянами

Старший тренер подмосковных "Химок" Ринат Билялетдинов заявил, что мотивацией бразильских легионеров петербургского "Зенита" Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство является получение каких-либо профессиональных льгот, а не патриотизм.

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