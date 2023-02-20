Билялетдинов уверен, что у Малкома и Клаудиньо нет патриотизма стать россиянами

Старший тренер подмосковных "Химок" Ринат Билялетдинов заявил, что мотивацией бразильских легионеров петербургского "Зенита" Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство является получение каких-либо профессиональных льгот, а не патриотизм.