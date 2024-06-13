НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

138 подписчиков

Мбаппе о Евро-2024: «Хочу победить, конечно – после ЧМ и Лиги наций это единственное, чего мне не хватает со сборной. Еще одна возможность написать историю моей страны»

«Буду честен, я хочу выиграть Евро. Я выигрывал чемпионат мира, Лигу наций. После всего, чего я добился со сборной, это единственный [трофей], которого мне не хватает.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх