Чемодан-вокзал-Душанбе: "Лафа закончилась" - мигранты бью тревогу во всех чатах и собираются обратно на родину

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Андрей Павлов
У государства хорошие судьи? Для кого хорошие? Погуглите, кто за последние годы максимально пострадал при конфликте &quot;русский- мигранты&quot;.
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3 час.
Анатолий Витушкин
Дикарям не место в культурной цивилизованной стране.
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2 час.
КК
Коля Колянов
👍🤣😂👏🤝
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1 час.

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