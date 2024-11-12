Кандидат в канцлеры Германии Мерц пригрозил РФ ультиматумом

Кандидат в немецкие канцлеры от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц сообщил изданию Stern, что в случае собственного избрания на должность готов выдвинуть Москве "ультиматум" о прекращении ударов по украинской стратегической инфраструктуре в течение суток.