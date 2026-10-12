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Названы 14 китайских брендов, у которых возникли проблемы с запчастями в России

Названы 14 китайских брендов, у которых возникли проблемы с запчастями в России

 © Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС На автомобили ряда китайских брендов из параллельных и официальных поставок срок ожидания запчастей составляет более 3 месяцев, рассказали «Газете.

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