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В Британии не хотят воевать против России и поддерживать Зеленского

В Британии не хотят воевать против России и поддерживать Зеленского

Бывший военнослужащий Королевской морской пехоты от лица британских ветеранов выразил нежелание участвовать в войне против России и дальше поддерживать украинскую политику.

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