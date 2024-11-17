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Гладиатор 2. Рабовладельческий Рим для всех

Гладиатор 2. Рабовладельческий Рим для всех

Ознакомился с новым поделием Ридли Скотта "Гладиатор 2".Плюсы и минусы оригинала хорошо известны, как и то, что в свое время фильм изрядно нашумел, возродив моду на дорогостоящие исторические блокбастерыСам "Гладиатор" при всех своих исторических косяках, был вполне законченным проиведением и какого-то серьезного продолжения не требовал, особенно с учетом псевдоисторических фантазий на тему смены императоров в Римской Империи.

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