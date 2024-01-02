Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 876 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Карпов
    Укры остатки мозгов промайданили и проскакали - с самого начала было понятно, что их предательство Русского мира, уни...Cмена настроений ...
  • Рамиль Кавеев
    в итоге оказалась ссылка на чепуховое видео на ютубе "надо быть готовым" "поступать надо хорошо, а не плохо" абсолютн...Думай как спецназ...
  • Олег Самойлов
    сироха! Это ты про себя?По Киеву выпущено...

В Петербурге три тысячи мигрантов доставили в полицию в новогоднюю ночь

В Петербурге три тысячи мигрантов доставили в полицию в новогоднюю ночь

Около 3 тысяч иностранных граждан оказались в полиции в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь в профилактических целях, в результате проверки выяснилось, что более 600 из них находятся на территории России с нарушениями миграционного законодательства, сообщил источник в правоохранительных органах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх