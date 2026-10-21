Эрвин Шредингер (1887–1961), физик-теоретик Австрийский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики и лауреат Нобелевской премии прожил, несмотря на заболевание, долгую и бурную жизнь.
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