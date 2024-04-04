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Зарплата более 73 тысяч рублей. Правду, в которую трудно поверить, озвучил "умный" еврей

Зарплата более 73 тысяч рублей. Правду, в которую трудно поверить, озвучил "умный" еврей

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, заявил, что средняя зарплата в стране составляет чуть более 73 тыс.

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Комментарии
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Eduard
А в чем дело? Спросите прр зарплату в Питере,Москве,это средняя зарплата.У меня знакомый из Москвы миллиона 4 получает!
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22 час.
АС
Александр Сысоев
Давно не только серьезным экономистам, но и студентам экономических вузов понятно, что пользоваться только средней зарплатой, это все равно, что пользоваться средней температурой в больнице. Как минимум нужно пользоваться такими статпоказателями как медианные значения зарплаты и показателями &quot;моды&quot;, т.е. самой распространенной зарплатой. Но нашей властью до сих не осилен экономический ликбез.
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21 час.
Виталий Кирпиченко
Показывают то, что надо показать. Что выгодно власти показать.
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19 час.

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