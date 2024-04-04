Зарплата более 73 тысяч рублей. Правду, в которую трудно поверить, озвучил "умный" еврей

АС

Александр Сысоев

Давно не только серьезным экономистам, но и студентам экономических вузов понятно, что пользоваться только средней зарплатой, это все равно, что пользоваться средней температурой в больнице. Как минимум нужно пользоваться такими статпоказателями как медианные значения зарплаты и показателями "моды", т.е. самой распространенной зарплатой. Но нашей властью до сих не осилен экономический ликбез.