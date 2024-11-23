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«Хотела родить, но было очень страшно»: как брошенная мать двоих детей стала собственницей бизнеса и купила жильё

«Хотела родить, но было очень страшно»: как брошенная мать двоих детей стала собственницей бизнеса и купила жильё

Жительница Воронежской области Татьяна Ширяева, оказавшись в сложной ситуации, не опустила руки. Беременная одинокая мать, брошенная отцом будущего ребёнка, с перспективой остаться без крыши над головой и средств к существованию в итоге смогла встать на ноги.

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