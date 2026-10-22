Бывший президент футбольных клубов "Спартак" (Москва) и "Химки" Андрей Червиченко на церемонии прощания со спортивным комментатором Василием Уткиным в Москве, 23 марта 2024 года © Павел Бедняков/РИА НовостиБывший владелец московский «Спартака» Андрей Червиченко не стал называть красно-белых стопроцентным фаворитом матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА и раскрыл, что может решить исход игры.