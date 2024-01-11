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    Ну пусть депутаты не пожадничают и заплатят людям за уборку улиц... Я бы подработал возле дома,.. Если я плачу за убо...Россиян призвали ...
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В ЗабЖД отказались сообщать, по какому маршруту в Читу доставляется газ

В ЗабЖД отказались сообщать, по какому маршруту в Читу доставляется газ

Откуда и по какому маршруту в столицу Забайкалья доставляется газ - остаётся неизвестным. В пресс-службе ЗабЖД отказались уточнять данную информацию, сославшись на коммерческую тайну, которая не подлежит разглашению.

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