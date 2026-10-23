В пятницу, 23 октября 2026 года, в деревне Хмуд (губернаторство Карак, Иордания) неизвестные вооружённые лица открыли огонь по собравшимся на похоронах в греко-православной церкви, убив семь человек … .
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