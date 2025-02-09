Dow Jones 3 Month Candle Bullish Close Near Highs E-mini Dow ($5) Futures CBOT_MINI:YM1! Dow_Jones_Maestro Looking at the 3 month chart of Dow Jones, with a little under 2 months to go until the close of the current 3 month bar, I believe it will close near the highs.
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