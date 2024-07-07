Ничего не будет: ни бензина, ни дизеля, ни пропан-бутана, ни водорода — одно сплошное электричество!))) ⚡️⚡️⚡️ Кирилл Варпач снова посетил наш небольшой городок.
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Ничего не будет: ни бензина, ни дизеля, ни пропан-бутана, ни водорода — одно сплошное электричество!))) ⚡️⚡️⚡️ Кирилл Варпач снова посетил наш небольшой городок.