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Закон, порядок, государство

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Экипажи танков Т-80БВ группировки войск «Запад» уничтожили укрепрайоны и блиндажи ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения СВО

Экипажи танков Т-80БВ группировки войск «Запад» уничтожили укрепрайоны и блиндажи ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения СВО

Танкисты успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. Они могут наносить эффективное огневое поражение и обеспечивать выполнение боевых задач мотострелковыми подразделениями.

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