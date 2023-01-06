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Медведев о судье, заметившей у него зашаг: «Она лучше, чем Hawk-Eye Live? Это так тупо. И теперь она будет на меня злиться и снова что-то увидит»

Даниил Медведев остался недоволен линейной судьей в Аделаиде. В матче с Кареном Хачановым она заметила у него зашаг на первой подаче при счете 1:2, после чего россиянин сделал двойную ошибку.

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