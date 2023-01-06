Медведев о судье, заметившей у него зашаг: «Она лучше, чем Hawk-Eye Live? Это так тупо. И теперь она будет на меня злиться и снова что-то увидит»

Даниил Медведев остался недоволен линейной судьей в Аделаиде. В матче с Кареном Хачановым она заметила у него зашаг на первой подаче при счете 1:2, после чего россиянин сделал двойную ошибку.
Популярные статьи
- «Месси впустую потратил первый год в «ПСЖ». Он лучший футболист на планете, у таких игроков адаптация должна быть короче». Ротен о Лео
- Новак Джокович рассказал, как сходил в церковь на Рождественское служение
- Жабер снялась с турнира в Аделаиде, Касаткина теперь начнет со второго круга, а не с матча против Рыбакиной
Свежие комментарии