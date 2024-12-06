TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

797 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Soukhatchev
    Ну кто бы сомневался в успехе "Инстасамки и группы «Ленинград»"? Шлюхо-утиные губищи и мозг с небольшой грецкий орех ...Карина Нигай счит...
  • Виктор Медведев
    Кулеба - СНС в Гарварде?... Мама, роди меня обратно!Экс-глава МИД Укр...
  • Константин Самарин
    Клоунада продолжается...Владимир Зеленски...

«Что это, МХАТ или театр Вахтангова?», – Кушанашвили раскритиковал Петрова за гонорар в 50 млн рублей за рекламу

«Что это, МХАТ или театр Вахтангова?», – Кушанашвили раскритиковал Петрова за гонорар в 50 млн рублей за рекламу

Александр Петров, известный многим по роли в сериале «Полицейский с Рублевки», привлек внимание к себе и своей деятельности, озвучив, мягко говоря, амбициозные пожелания касательно гонораров за участие в рекламных проектах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх