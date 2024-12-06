«Что это, МХАТ или театр Вахтангова?», – Кушанашвили раскритиковал Петрова за гонорар в 50 млн рублей за рекламу

Александр Петров, известный многим по роли в сериале «Полицейский с Рублевки», привлек внимание к себе и своей деятельности, озвучив, мягко говоря, амбициозные пожелания касательно гонораров за участие в рекламных проектах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии