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В Запорожской области заявили о разочаровании резолюцией МАГАТЭ

В Запорожской области заявили о разочаровании резолюцией МАГАТЭ

РИА Новости. Резолюция МАГАТЭ по Запорожской АЭС разочаровывает и демонстрирует предвзятость, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

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