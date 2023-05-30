Скрывавшийся в связи с ударами по объектам в Киеве Зеленский в итоге заявил об «утверждении планов и сроков движения войск»

Глава киевского режима, который в течение минувших суток был вынужден скрываться в специальном убежище в связи с боязнью оказаться среди целей ракетного удара, сделал заявление.
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