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УтроNews

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Центральный телеграф в Москве открылся после реконструкции, там разместится Центральный университет

Центральный телеграф в Москве открылся после реконструкции, там разместится Центральный университет

В здании оборудовали 29 аудиторий, восстановили главный вход, потолочную лепнину, гранитный пол с датой «1927», люстры и бра.

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