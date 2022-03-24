В Мариуполь военнослужащие ВС РФ доставили гуманитарный груз

В одном из центральных районов Мариуполя местным жителям были розданы около тысячи продовольственных наборов, включающих в себя необходимые продукты, а также бутилированную питьевую воду.
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