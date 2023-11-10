По военной базе США в Сирии совершен ракетный удар. Атака у нефтегазового месторождения

8 ноября по военной базе США в северо-восточной части Сирии было выпущено не менее 15 ракет. База расположена у нефтегазового месторождения Эль-Омар, которое контролируют американские войска и их союзники из сирийских курдов.
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