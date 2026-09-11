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Туск ожидает российских ударов по КПП на границе Польши с Украиной

Туск ожидает российских ударов по КПП на границе Польши с Украиной

Европейские власти продолжают нагнетать обстановку и готовиться к возможной войне с РФ. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские пункты пропуска на границе с Украиной якобы могут быть атакованы Россией.

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