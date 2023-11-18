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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антон Смольский: «Расстроился, что не удалось побороться на финишной прямой из-за того, что споткнулся на подъеме. Халили показал идеальную гонку»

Белорусский биатлонист занял второе место в масс-старте на Кубке Международной лиги клубного биатлона.

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