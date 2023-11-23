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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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18 ноября состоялся первый Кубок Москвы по олимпийскому сквошу

18 ноября состоялся первый Кубок Москвы по олимпийскому сквошу

В октябре 2023 года Международный олимпийский комитет включил в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анжелесе пять видов спорта, одним из которых является сквош.

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