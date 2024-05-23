🪖Сегодня в Евпатории военные будут проводить учения В администрации города предупредили, что возможно будут слышны громкие звуки.
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🪖Сегодня в Евпатории военные будут проводить учения В администрации города предупредили, что возможно будут слышны громкие звуки.