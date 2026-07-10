Без паспорта на стойке. Россияне смогут заселяться в отели через "Макс"

Сервис доступен для всех граждан России, в том числе для несовершеннолетних Россияне получили возможность заселяться в гостиницы без бумажного паспорта или свидетельства о рождении, используя цифровой ID в национальном мессенджере "Макс".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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