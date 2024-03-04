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Мэр Киева назвал увольнение Залужного серьезной ошибкой Зеленского

Мэр Киева назвал увольнение Залужного серьезной ошибкой Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский совершил большую ошибку, уволив главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, заявил мэр Киева Виталий Кличко 4 марта в беседе с итальянской газетой La Repubblica.

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