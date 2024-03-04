Мэр Киева назвал увольнение Залужного серьезной ошибкой Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский совершил большую ошибку, уволив главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, заявил мэр Киева Виталий Кличко 4 марта в беседе с итальянской газетой La Repubblica.
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