НОВОСТИ В ФОТОГ...
BIGPICTURE.RUИСТОРИЯПУТЕШЕСТВИЯЛОНГРИДЫКУЛЬТУРАФОТОПРОЕКТЫДИЗАЙНЗНАМЕНИТОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

43 639 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анастасия Гончарова
    больная!😡На грани милоты и...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Ну и...?Зачем женщинам бо...
  • Sergey Ivanov
    Нельзя держать дома крупного хищника! Инстинкт заставляет хищника слушаться того, кто сильнее. Но однажды он понимает...Домашние львы Бер...

Как смеется интернет на разных языках

Как смеется интернет на разных языках

Когда общаешься с представителем другого народа устно, сразу понятно, если собеседник смеется. А как быть в интернете? Жители разных стран по-разному обозначают смех при общении в социальных сетях и мессенджерах, иногда так, что мы бы никогда в жизни не догадались.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх