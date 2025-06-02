14 человек погибли от наркотиков в Братске за год 

В Братске антинаркотическая комиссия отметила положительную динамику в большинстве показателей, но обеспокоена ростом отравлений наркотиками, включая 14 случаев с летальным исходом в 2024 году, со средним возрастом отравившихся 42 года, сообщили в мэрии Братска.