14 человек погибли от наркотиков в Братске за год 

В Братске антинаркотическая комиссия отметила положительную динамику в большинстве показателей, но обеспокоена ростом отравлений наркотиками, включая 14 случаев с летальным исходом в 2024 году, со средним возрастом отравившихся 42 года, сообщили в мэрии Братска.
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