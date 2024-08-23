НКХП намерен выплатить дивиденды за 6 месяцев - 22,19 рубля на акцию

НКХП намерен выплатить дивиденды за 6 месяцев в размере 22,19 рубля на акцию, сообщает компания. “Часть чистой прибыли общества в размере 1 499 977 430 рублей 00 копеек, полученную по итогам деятельности общества за 6 месяцев 2024 года, направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям общества”, - говорится в рекомендации совета директоров компании.