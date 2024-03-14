В РТ на сельхозпредприятии внедрили новые методы производства по нацпроекту

Эксперты из регионального центра компетенций Татарстана провели второй этап обучения для сотрудников и руководителей сельскохозяйственного предприятия имени Сайдашева в рамках нацпроекта «Производительность труда».
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