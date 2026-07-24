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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Акции британских пабов подешевели после чемпионата мира по футболу

Акции британских пабов подешевели после чемпионата мира по футболу

Акции британских пабов пережили распродажу после завершения чемпионата мира по футболу. Это произошло из-за того, что заведения сообщили о слабых продажах, несмотря на то, что во время мундиаля болельщики охотно собирались в них на матчах сборной Англии.

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