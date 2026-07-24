Акции британских пабов подешевели после чемпионата мира по футболу

Акции британских пабов пережили распродажу после завершения чемпионата мира по футболу. Это произошло из-за того, что заведения сообщили о слабых продажах, несмотря на то, что во время мундиаля болельщики охотно собирались в них на матчах сборной Англии.
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