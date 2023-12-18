Журналист Вышински заявил, что Овечкин никогда не стремился к личной славе

Инсайдер американского издания ESPN Грег Вышински в эфире YouTube-канала NHL on ESPN рассказал, какое заблуждение существовало по поводу российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в начале его карьеры.
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