❗️В Севастополе троллейбус задавил 27-летнего мужчину Смертельная авария произошла сегодня в 8 утра на проспекте Генерала Острякова.
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❗️В Севастополе троллейбус задавил 27-летнего мужчину Смертельная авария произошла сегодня в 8 утра на проспекте Генерала Острякова.