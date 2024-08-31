Сергунина: Комиссия «Москино» с начала года помогла согласовать более тысячи съемок в столице

Кинокомиссия «Москино» помогла создателям фильмов и производителям видеоконтента согласовать свыше тысячи съемок в парках, на улицах, территории объектов культурного наследия и других столичных площадках с начала 2024 года.
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