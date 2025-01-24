Новая статья: Caves of Qud — пещеры превозмогания. Рецензия Спустя девять лет преб...

Новая статья: Caves of Qud — пещеры превозмогания. РецензияСпустя девять лет пребывания в раннем доступе — и без малого двадцать с начала создания — инди-долгострой Caves of Qud вышел в полный релиз! Мы решили погрузиться в игру с головой, чтобы оценить её масштабы и понять, насколько они соответствуют затраченному на разработку времени.