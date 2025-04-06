Эрик О'Делл: «Я уже довольно возрастной игрок, не сильно переживал об отсутствии голов»

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-Информ» Автор дубля в ворота «Автомомбилиста» (5:1), нападающий «Ак Барса» Эрик О’Делл рассказал о своих эмоциях от первых заброшенных шайб в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.
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