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Царьград

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Канатная дорога через Оку в Нижнем Новгороде взяла 3 награды

Канатная дорога через Оку в Нижнем Новгороде взяла 3 награды

Проект канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде отмечен дипломом суперфиналиста, специальным знаком оргкомитета и наградой «Гамбургский счет» второй степени независимого рейтинга «Золотая капитель».

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