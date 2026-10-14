Канатная дорога через Оку в Нижнем Новгороде взяла 3 награды

Проект канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде отмечен дипломом суперфиналиста, специальным знаком оргкомитета и наградой «Гамбургский счет» второй степени независимого рейтинга «Золотая капитель».
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