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9 способов удаления жирных пятен с ткани

Довольно частой является ситуация, когда на поверхности ткани возникает жирное пятно. Этому способствует неаккуратное принятие пищи, приправленной майонезом или другим соусом, использование различного вида масел, кремов и прочих химических веществ, без которых никак не обойтись в быту.

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