Алтайские полицейские поймали наркосбытчиц, заложивших тайник с мефедроном в Оренбурге

Жительниц Новоалтайска заключили под стражу. Такую же меру пресечения избрали в отношении бийчанина, который работал на тот же интернет-магазин, что и пойманные женщины В Алтайском крае полицейские пресекли деятельность трех наркосбытчиков интернет-магазина, сообщили в МВД региона.