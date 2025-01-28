Алтайские полицейские поймали наркосбытчиц, заложивших тайник с мефедроном в Оренбурге

Жительниц Новоалтайска заключили под стражу. Такую же меру пресечения избрали в отношении бийчанина, который работал на тот же интернет-магазин, что и пойманные женщины В Алтайском крае полицейские пресекли деятельность трех наркосбытчиков интернет-магазина, сообщили в МВД региона.
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