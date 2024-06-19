НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

139 подписчиков

Макдэвид набрал 174 очка за сезон с учетом плей-офф и обновил рекорд НХЛ для XXI века. Лишь у Гретцки (10 раз) и Лемье (3) было больше в истории лиги

Капитан «Эдмонтона» забросил 2 шайбы, сделал 2 результативные передачи и был признан первой звездой пятого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды» (5:3, 2-3).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх